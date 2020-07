Niestety, pomimo aktywnych działań informacyjnych, odnotowujemy coraz częstsze przypadki niestosowania się pasażerów do obowiązku zakrywania ust i nosa w komunikacji miejskiej. Dlatego zwróciliśmy się do stołecznej policji z prośbą o wspólne kontrole - powiedziała we wtorek PAP rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

Jak przekazała rzeczniczka stołecznego ratusza bezpieczeństwo pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego, zwłaszcza w czasie epidemii koronawirusa, jest priorytetem dla warszawskiego urzędu. Przestrzeganie wprowadzonych na czas epidemii zakazów i nakazów, szczególnie odnoszących się do zasad poruszania się środkami komunikacji publicznej, to gwarancja bezpieczeństwa dla pasażerów, kierowców czy kontrolerów - tłumaczyła. Reklama Do tej pory Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadził szereg akcji informacyjnych w formie plakatów wywieszanych w pojazdach, jak i na wiatach przystankowych, spotów wyświetlanych na ekranach monitorów znajdujących się w pojazdach czy informacji głosowych przypominających o obowiązku zakrywania ust i nosa - podkreśliła. Mimo to, jak wskazały w interpelacji dwie stołeczne radne - Joanna Dymowska i Agnieszka Jaczewska-Golińska, coraz więcej pasażerów nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa w komunikacji miejskiej. "Obowiązek zakrywania ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej wynika z rządowego rozporządzenia dotyczącego zwalczania epidemii COVID-19. Niestety, dotarło do nas wiele sygnałów, że mieszkańcy naszego miasta lekceważą powyższe rozporządzenie" - napisały radne. Na interpelację radnych odpowiedział sekretarz miasta Marcin Wojdat, który poinformował, że policja i straż miejska systematycznie podejmują działania wynikające z COVID-19, także w środkach komunikacji miejskiej. W środkach transportu miejskiego zostały umieszczone plakaty oraz przekazywane są komunikaty głosowe, przypominające pasażerom o obowiązku zasłaniania ust i nosa. Ponadto na drzwiach tramwajów i autobusów znajdują się informacje o dopuszczalnej liczbie podróżujących pasażerów - zaznaczył w odpowiedzi. Na koncertach i imprezach plenerowych może się już bawić więcej niż 150 osób Zobacz również Jednocześnie informuję, że przedmiotowe zagadnienie pozostaje w stałym zainteresowaniu Miasta, w przypadku, gdy działania będą niewystarczające zostaną podjęte kolejne kroki - dodał. Rzeczniczka stołecznego ratusza przekazała, że kolejnym krokiem na poprawę sytuacji w komunikacji miejskiej jest prośba, z którą Zarząd Transportu Miejskiego zwrócił się do Komendy Stołecznej Policji o wspólne kontrole. ZTM nie może kontrolować samodzielnie pasażerów w komunikacji publicznej - poinformowała Gałecka. Z kolei, jak poinformował PAP rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak, stołeczni policjanci każdego dnia podejmują wiele interwencji w związku z nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Są to zarówno interwencję własne, jak również zgłoszone - powiedział policjant. Podkreślić należy, że każdy sygnał pozwala na bardziej precyzyjne działania z naszej strony. A w tym przypadku zarówno stołecznej policji, miastu jak również MZA zależy na tym, by ograniczać rozprzestrzenianiu się wirusa - podkreślił.