Pomysłodawcy wskazali, że Lech Kaczyński mógłby być patronem mającej powstać w najbliższych miesiącach ulicy, która nosi roboczą nazwę ul. Nowa Naramowicka. Ich zdaniem inicjatywa zasługuje na poparcie "wszystkich, którzy mówią o konieczności zasypywania podziałów w polskim społeczeństwie".

Jednym z autorów wniosku jest Norbert Nowicki z Porozumienia. W naszym środowisku, środowisku konserwatywnym, Lech Kaczyński był wzorem patrioty, był pierwszym prezydentem, który przywrócił poczucie godności bycia Polakiem – podkreślił w piątek na konferencji prasowej.

Nowicki przypomniał, że kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w maju w Poznaniu określił Lecha Kaczyńskiego mianem polityka, który potrafił wznieść się ponad swoje środowisko polityczne.

Ponad dziesięć lat od jego tragicznej śmierci to dobry czas na wygaszanie politycznych emocji i spojrzenie na państwowotwórczy dorobek prezydenta Lecha Kaczyńskiego z właściwym dystansem. Nie mamy wątpliwości, że ta ocena jest pozytywna i w pełni zasługuje na upamiętnienia, których w Polsce coraz więcej – wskazali w piśmie do Jacka Jaśkowiaka autorzy wniosku.

Szef klubu radnych KO w poznańskiej radzie miasta Marek Sternalski powiedział PAP w piątek, że choć Lech Kaczyński mógłby patronować ulicy w Poznaniu, to raczej nie tej, wskazanej przez autorów wniosku.

Moim zdaniem to inicjatywa, którą można zrealizować. Należałoby się może zastanowić, czy nie lepiej, by patronami ulicy byli Lech i Maria Kaczyńscy – para prezydencka, która zginęła w tej samej katastrofie. Mam za to wątpliwości, czy to powinna być właśnie ta, wskazana przez inicjatorów ulica – powiedział Sternalski.

Norbert Nowicki przyznał, że pomysł, by to para prezydencka patronowała ulicy w Poznaniu jest bardzo dobry.

Kilka lat temu lokalni politycy PiS proponowali, aby imieniem Lecha Kaczyńskiego nazwać część ulicy Roosevelta w centrum miasta. Ostatecznie sprawa nie trafiła pod obrady poznańskiej rady miasta.

Jaśkowiak: Część Polaków ma bardzo negatywny stosunek do nazwiska Kaczyński

Pytany przez PAP o sprawę prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak powiedział, że nie ma nic przeciwko temu, by jedna z poznańskich ulic nosiła takie imię.

Uważam jednak, że – zważywszy na wciąż żywe powyborcze emocje i bardzo negatywny stosunek części Polaków do nazwiska Kaczyński – nie jest to dobry moment na tego rodzaju dyskusję. Pogłębi ona tylko istniejące podziały społeczne – ocenił.

Z szacunku dla zasług osoby zmarłego prezydenta, uhonorowanie go poprzez nadanie jego imienia jednej z poznańskich ulic nie powinno odbywać się w atmosferze sporu. Włączanie Lecha Kaczyńskiego w obecny konflikt społeczno-polityczny w naszym kraju jest według mnie niewłaściwe – dodał.

Rozstrzygnięcie, czy powinna być to zaproponowana przez autorów tej inicjatywy tzw. Nowa Naramowicka, pozostawiam radzie miasta, do której kompetencji należy nadawanie nazw ulicom, skwerom, placom itp. Nie chciałbym wywierać w tym zakresie jakiegokolwiek nacisku na radnych – powiedział PAP Jaśkowiak.