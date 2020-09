Do wypadku doszło we wtorek 22 września na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Wielka Wieś na trasie Skarżysko-Kamienna – Starachowice. Samochód osobowy potrącił wówczas rowerzystę i odjechał z miejsca zdarzenia. 20-latek, mieszkaniec gminy Wąchock, w wyniku poniesionych obrażeń zmarł.

Reklama

Policja rozpoczęła poszukiwania kierowcy, które finał znalazły w niedzielę na terenie woj. łódzkiego. Zatrzymaliśmy 23-letniego obywatela Ukrainy, który jest podejrzewany o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Ponadto w piątek starachowiccy policjanci zatrzymali dwóch innych obywateli Ukrainy. Mężczyźni w wieku 21 i 41 lat, są podejrzani o pomaganie sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej – powiedział PAP sierż. szt. Paweł Kusiak z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

23-latek został we wtorek decyzją Sądu Rejonowego w Starachowicach tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do ośmiu lat więzienia. Wobec jego rodaków zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju. Za pomaganie sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej, kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności – dodał Kusiak.