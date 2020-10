Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 998 hPa i będzie rosło.

W czwartek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na Podhalu deszcz ze śniegiem, a w szczytowych partiach gór śnieg. Prognozowana suma opadów w rejonach podgórskich do 10 mm. Temperatura maksymalna od 9 do 13 st., na terenach podgórskich od 5 do 8 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, północny, na południowym wschodzie skręcający na południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w centralnym pasie od Dolnego Śląska przez łódzkie po Mazowsze lokalne rozpogodzenia. W północno-zachodniej połowie kraju oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu miejscami opady deszczu, na Podhalu opady deszczu ze śniegiem, w szczytowych partiach gór śniegu. Miejscami, zwłaszcza w centrum lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od 3 st. na Suwalszczyźnie do 8 st. w lubuskiem; najcieplej na wybrzeżu od 8 do 11 st., w kotlinach górskich około 2 st. Na Suwalszczyźnie możliwe przygruntowe przymrozki do -1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków północnych.

W piątek zachmurzenie na ogół duże. Rano miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Okresami opady deszczu, w Bieszczadach miejscami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 8 st. na wschodzie do 12 st. na wybrzeżu, w kotlinach górskich około 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, północno-zachodni i północny.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st. Wiatr słaby, północny.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny.