Z niżami tymi związane są strefy frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu rozległego niżu znad Skandynawii i związanych z nim frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu Europy oraz znad północnej Afryki, napływała masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego.

Reklama

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

W czwartek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16°C na północy i wschodzie do 20°C na południowym zachodzie. Na Podhalu około 15°C. Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju okresami porywisty, południowo-zachodni. Nad morzem wiatr w porywach do 75 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 55 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 8°C na południowym wschodzie do 13°C na północnym zachodzie i na zachodzie kraju. W miejscowościach podgórskich Tatr około 5°C. Wiatr na południu słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W piatek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na zachodzie i północy kraju przelotne opady deszczu, a lokalnie na północy Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski możliwe burze. Suma opadów na zachodzie Dolnego Śląska do 10 mm. Temperatura maksymalna od 14°C na wschodzie kraju i nad morzem do 19°C na południowym zachodzie. W miejscowościach podgórskich Tatr około 12°C. Wiatr na południu i południowym wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, w czasie burz porywisty, południowo-zachodni, a na północy zachodni. Porywy wiatru nad morzem do 55 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 16°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Temperatura minimalna 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 16°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.