Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W poniedziałek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie miejscami na północy duże. Na zachodzie kraju oraz w Karpatach słabe opady deszczu. W godzinach porannych gdzieniegdzie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, lokalnie do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 12°C do 17°C. Wiatr umiarkowany, na południowym wschodzie okresami dość silny, na wschodzie i w Sudetach porywisty, południowy i południowo-wschodni. W Tatrach porywy wiatru do 90 km/h, na Pogórzu Karpackim do 70 km/h i w Sudetach do 60 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam słabe opady deszczu. Słaby deszcz także w Karpatach. Temperatura minimalna od 6°C do 11°C; chłodniej w rejonach podgórskich od 4°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny, na południu i wschodzie miejscami porywisty, południowy i zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, a na Pogórzu Karpackim do 70 km/h.

We wtorek na południowym wschodzie i wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i tam słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna na zachodzie kraju od 8°C do 13°C, na pozostałym obszarze od 14°C do 19°C, a w Małopolsce miejscami do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w Karpatach i na Pogórzu Karpackim okresami dość silny oraz porywisty, południowy i zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/h.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 16°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna 11°C. Wiatr

umiarkowany, okresami porywisty, południowy. We wtorek zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.