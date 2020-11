Morawiecki to nowy lider rankingu zaufania; w listopadowym badaniu zaufanie do szefa rządu wyraziło 41,3 proc. respondentów, czyli o 1,3 pkt proc. więcej niż w październiku. Tym samym premier uzyskał wyższy wynik niż prezydent Duda, który był dotychczasowym liderem sondażu. Brak zaufania do szefa rządu deklaruje 51,2 proc. badanych, dla 6,5 proc. ankietowanych premier jest obojętny.

Jak podkreślono, w listopadzie notowania Dudy spadły o 1,3 pkt proc. Obecnie zaufanie do głowy państwa wyraża 41 proc. badanych, brak zaufania deklaruje 47,7 proc. Obojętność wyraziło 9,6 proc. ankietowanych.

Trzecie miejsce w rankingu zaufania niezmiennie należy do Szymona Hołowni, który cieszy się zaufaniem 36,1 proc. badanych, co oznacza jednak spadek względem października o 1,8 pkt proc. Nieufność wobec Hołowni deklaruje 39,7 proc. ankietowanych, a obojętność - 21,4 proc.

Tuż za podium nadal znajduje się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 35,9 proc. Polaków. Względem październikowego badania poprawił on swój wynik o 1,7 pkt proc. Brak zaufania wyraziło wobec niego 46,3 proc. badanych, a obojętność - 16,8 proc.

Jak podaje Onet, awans z szóstego miejsca w październiku na piąte w listopadzie stał się udziałem prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, któremu ufa 29,7 proc. ankietowanych. 31,8 proc. badanych nie ufa liderowi ludowców, a dla 30 proc. jest on obojętny.

Komu nie ufamy?

Politykiem, któremu nie ufa najwięcej osób jest prezes PiS Jarosław Kaczyński, brak zaufania wobec niego deklaruje 57,9 proc. badanych. Zaufanie wobec szefa PiS wyraziło 28,3 proc. ankietowanych, a obojętność - 13,8 proc.

Na drugim miejscy pod względem braku zaufania znalazł się Krzysztof Bosak (Konfederacja) z wynikiem 56,7 proc. negatywnych odpowiedzi. Bosakowi ufa 13,3 proc. ankietowanych, dla 25,8 proc. jest obojętny.

Na trzecim miejscu znalazł się lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 55,9 proc. ankietowanych. Ufa mu 24,5 proc. badanych, a obojętność wobec szefa resortu sprawiedliwości deklaruje 17,7 proc.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało przeprowadzone 13-14 listopada metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1100 osób.