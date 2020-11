Nad północno-zachodnią Rosją obecny jest płytki niż, z którym związany jest front atmosferyczny, rozciągający się przez obszar Polski po północne wybrzeże Francji. Pogodę na Wyspach Brytyjskich oraz w zachodniej Norwegii kształtują fronty atmosferyczne, związane z niżami nad Atlantykiem. Polska jest na skraju niżu znad północno-zachodniej Rosji. Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszcza się zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym. Za frontem napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie nieznacznie się wahać.

W piątek będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich Karpat i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Początkowo lokalnie na Opolszczyźnie, północy Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia, Ziemi Świętokrzyskiej, Lubelszczyźnie oraz południu Mazowsza możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Rano na zachodzie kraju gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 0°C, 2°C na południowym wschodzie, około 5°C w centrum, do 7°C na północy i 8°C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Opady deszczu ze śniegiem i śniegu

W nocy z piątku na sobotę na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Kujawach zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, opady deszczu bądź mżawki przechodzące miejscami w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C, nad morzem od 3°C do 5°C, a na obszarach podgórskich od -3°C do 0°C. Na południowym zachodzie wiatr słaby, zmienny, na pozostałym obszarze wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, kierunków północnych i zachodnich.

W sobotę na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Kujawach zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie również deszczu. Rano gdzieniegdzie na zachodzie i w centrum możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 0°C na północnym wschodzie, około 4°C w centrum i na zachodzie, do 6°C, 7°C nad morzem, w rejonach podgórskich Karpat miejscami -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nad ranem silne zamglenia. Temperatura minimalna 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.