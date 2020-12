Alerty pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia wydano dla części województwa podlaskiego, większej części województwa mazowieckiego, a także dla wschodniej części województwa łódzkiego, wschodniej i centralnej części województwa świętokrzyskiego oraz w województwie śląskim, przeważającej części województwa małopolskiego i części województwa opolskiego.

Ostrzeżenia dotyczące oblodzenia obowiązują do godz. 8 w czwartek. Na wskazanym terenie prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, a w niektórych miejscach deszczu ze śniegiem. W niektórych miejscach temperatura minimalna wyniesie około -1 st. C, natomiast temperatura minimalna gruntu około -3 st. C.

Alerty przed gęstą mgłą

Alerty pierwszego stopnia przed gęstą mgłą wydano natomiast dla województwa pomorskiego, części województwa warmińsko-mazurskiego, części województwa mazowieckiego, a także w całym województwie kujawsko-pomorskim, śląskim oraz w części województw: małopolskiego i świętokrzyskiego.

Ostrzeżenia dotyczące gęstych mgieł obowiązują w niektórych miejscach do czwartku do około godziny 9. Na wskazanym terenie IMGW prognozuje wystąpienie gęstych mgieł, miejscami marznących, w zasięgu których widzialność może wynosić od 50 m do 200 m.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.