Jak informuje Urząd Dzielnicy Praga-Północ bez ogrzewania jest już 130 budynków, w tym dwie szkoły, budynek PKP PLK, Urząd Dzielnicy, ZGN.

"Apelujemy do mieszkańców o PILNY zwrot wypożyczonych grzejników elektrycznych" - informuje urząd na Twitterze.

Jak informuje rzecznik prasowy Urzędu m. st, Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ Karolina Jakobsche, grzejników jest za mało, aby wypożyczyć je wszystkim mieszkańcom dotkniętych brakiem ogrzewania, dlatego urząd chce je wymieniać między mieszkaniami.

Posiadamy 50 grzejników elektrycznych, które mieszkańcom lokali komunalnych były rozdawane już podczas pierwszej awarii. Apelujemy do mieszkańców o ich zwrot, abyśmy mogli je przekazać w pierwszej kolejności rodzinom z dziećmi - mówi w rozmowie z dziennik.pl Karolina Jakobsche.

Awaria w stolicy

Jak przekazała we wtorek spółka Veolia Energia Warszawa S.A., od godz. 08:30 w rejonie ul. Tynieckiej nastąpiła przerwa w dostawach ciepła. Budynki objęte wyłączeniem znajdują się przy ul. Goszczyńskiego, Malczewskiego, Odyńca, Puławskiej, Krasickiego, Szarotki czy Tynieckiej. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest tam o godz. 24:00.

Spółka Veolia Energia przekazała też, że we wtorek od godz. 10:30 przerwy w dostawach ciepła nastąpią również w rejonie ul. Jagiellońskiej. Budynki, w których aktualnie nie ma ogrzewania znajdują się przy ul. Blaszanej, Floriańskiej, Jagiellońskiej, Kłopotowskiego, Okrzei, Panieńskiej, Sierakowskiego, Solidarności i Targowej. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest tam w środę o godz. 6:00.

To już kolejna tego typu awaria w stolicy w ciągu ostatnich dni. W poniedziałek siedem budynków w Warszawie w rejonie ul. Solec było bez ogrzewania do wtorku rano. Natomiast w piątek o uszkodzeniu rury sieci ciepłowniczej na ul. Jagiellońskiej ogrzewania nie było w ponad 60 praskich budynkach, później tego dnia do awarii doszło też na Kabatach, a jej skutki dotknęły prawie 20 budynków. Do kolejnej awarii sieci ciepłowniczej doszło, także w sobotę na ul. Jagiellońskiej, krótko po naprawie poprzedniej. Awarie te udało już się naprawić.

Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest 20.01.2021 o godz. 6:00.