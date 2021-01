"Jaka jest dawka śmiertelna etanolu?" - zaczęli wpis na swoim fanpage'u medycy z Pogotowia Ratunkowego w Choszcznie.

Za dawkę śmiertelną uznaje się ok. 4-5 promili.

"Dnia 21.01.2021r. po północy nasz zespół Z0186 dostał wezwanie do osoby nieprzytomnej na terenie powiatu choszczeńskiego. Nasi ratownicy medyczni niezwłocznie dotarli na miejsce zdarzenia i udzielili poszkodowanemu medycznych czynności ratunkowych. Stan pacjenta określono jako poważny gdyż nie reagował zarówno na dotyk jak i ból. Był głęboko nieprzytomny. Po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych, pomiarze parametrów życiowych i przygotowaniu do transportu pacjenta przewieziono na najbliższy sor. W szpitalu okazało się, iż stężenie etanolu we krwi osoby poszkodowanej wynosiło ok. 10 promili" - czytamy we wpisie ratowników.