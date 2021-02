Temperatura w nocy z wtorku na środę będzie się wahać od -4 st. C na Wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego; w centrum i na południu kraju - ok. 0 st. C, do +5 na Dolnym Śląsku. Na południu będzie sypać śnieg. Pokrywa śnieżna miejscami wzrośnie do 7 cm - poinformował synoptyk oraz rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski

Reklama

Dodatkowo w nocy w Karpatach będzie wiał silny wiatr sięgający 100 km/h, a na obszarach podgórskich 70-80 km/h – zaznaczył. W związku tym, na południu kraju wystąpią zamiecie i zawieje śnieżne"– podkreślił i dodał, że obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego stopnia o silnym wietrze.

Sprawdź aktualną prognozę pogody>>>

Uwaga na śliskie drogi!

Natomiast z uwagi na to, że w nocy wystąpią marznące opady deszczu powodujące gołoledź, wydane zostały meteorologiczne ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całej południowej, wschodniej oraz częściowo centralnej części kraju: od Ziemi Lubuskiej, poprzez południe Kaszub, północ Wielkopolski, Kujawy, Mazowsze, południe Warmii i Mazur, Podlasie aż po Śląsk i Podkarpacie - powiedział Walijewski. Przez całą noc oraz nad ranem kierowcy będą musieli uważać na drogach, ponieważ będzie ślisko – podkreślił.

Synoptyk wyjaśnił, że ostrzeżenia dotyczące marznących opadów przestaną obowiązywać w środę ok. godz. 8 nad ranem. Z kolei silny wiatr na południu kraju w ciągu dnia zacznie słabnąć, choć - jak zastrzegł - wieczorem znów nabierze na sile, a w kolejnych dniach osiągnie nawet 120 km/h.