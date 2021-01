Według eksperymentalnej prognozy długoterminowej stworzonej przez klimatologów IMGW, w pewnym momencie lutego napływ chłodnego powietrza może spowodować spadek temperatury do -28 st. - przekazał w rozmowie z PAP Walijewski. Jak jednak stwierdził synoptyk Instytutu, takie spadki temperatury - jeśli w ogóle się pojawią - będą tylko chwilowe.

Trzeba bardzo mocno pamiętać, że te wartości wynikają z wyliczeń z 26 stycznia, a te zmieniają się z dnia na dzień - powiedział Walijewski. Zaznacza jednocześnie, że według wszystkich modeli nadchodzący miesiąc będzie chłodniejszym okresem.

Temperatury mogą spadać

Okresowe napływy chłodnego powietrza mogą się zdarzyć. Takie okresy - według prognozy - mogą być przynajmniej dwa. Te temperatury faktycznie mogą spadać - szczególnie w nocy - do -20 st., skrajnie do -30 st. - powiedział synoptyk. Wskazał również, że bardziej prawdopodobne są spadki do -15 st.

W lutym należy spodziewać się opadów, ale będą one raczej w granicach normy. W większości kraju będą opady w granicach 20 - 45 mm, przy czym w północnej części kraju opadów może być więcej. Biorąc pod uwagę prognozowane temperatury będą to najprawdopodobniej opady śniegu - wynika z prognozy IMGW.

Jeżeli ktoś już schował ciepłe kurtki i ciepłe buty głęboko do szafy, powinien się do nich ponownie uśmiechnąć, bo zima może jeszcze dać o sobie znać - powiedział Walijewski.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swojej stronie internetowej zwrócił uwagę, że przez ostatnie kilkanaście lat pogoda w okresie zimowym przyzwyczaiła nas do dużej zmienności i relatywnie wysokiej temperatury powietrza. Jednak występowanie i utrzymywanie się przez kilkanaście dni mrozu w styczniu i lutym w naszej strefie klimatycznej, nie powinno nikogo dziwić.