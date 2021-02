Błoto pośniegowe - a co za tym idzie ślisko na drogach - jest w województwach: podkarpackim, lubelskim z wyjątkiem rejonów północno-wschodnich, śląskim z wyjątkiem centralnej części, opolskim, dolnośląskim, małopolskim w północnej oraz południowo-wschodniej części, lubuskim w południowej części, świętokrzyskim w północnej części, wielkopolskim w południowej części, łódzkim w południowej części.

GDDKiA ostrzegła kierowców przed trudnymi warunkami szczególnie na drogach: S8 odc. Piotrków Trybunalski – granica województwa. Podobnie sytuacja jest na południowo-wschodnim Mazowszu na: dk 7 odc. Sękocin Las – Stare Żdzary, dk 50 odc. Sobiekursk – Mszczonów: odc. Łochów – Grębiszew, dk 62 odc. Łochów – Węgrów, dk 48 odc. Odrzywół – granica wschodnia województwa.

Opady śniegu występują w woj. lubuskim, lubelskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, opolskim, małopolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim, podlaskim, mazowieckim.

Śnieg z deszczem utrudnia jazdę kierowcom na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W tych dwóch regionach należy spodziewać się również mżawki i deszczu.

Zachmurzenie całkowite

GDDKiA poinformowała, że w dzień zachmurzenie całkowite, jedynie na krańcach północno-zachodnich duże z większymi przejaśnieniami.

Opady śniegu, w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące ograniczenie widzialności do 200 m. Przyrost pokrywy śnieżnej poza północną Polską o około 10 cm, do 15 cm na południu Mazowsza i Lubelszczyźnie.

Na południu Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i krańcach południowych Lubelszczyzny okresami możliwe opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodującego gołoledź.

Temperatura maksymalna od -12°C na północnym wschodzie, około -7 st. C w centrum i na zachodzie, do 1 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, wschodni i północno-wschodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, 35-45 km/h, w porywach do 70 km/h. Wiatr będzie powodował miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.