Według prognoz - na mgłę intensywnie osadzającą szadź muszą uważać kierowcy od Pomorza, przez Kujawy, Warmię, Mazury, Podlasie, Mazowsze oraz Lubelszczyznę. Na południu na terenie Małopolski i Padkarpacia IMGW ostrzega tylko przed gęstą mgłą. Dzisiaj w pogodzie w nocy będą dominować liczne gęste mgły, ograniczające widzialność nawet do 100 metrów - powiedział PAP dyżurny synoptyk kraju IMGW Marek Kurowski.

Reklama

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

Poza mgłą - jak mówił - nigdzie wieczorem i w nocy nie powinno być większych opadów deszczu czy też śniegu. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najzimniej będzie na wschodzie kraju. W pasie Polski wschodniej będzie najchłodniej - wskazał synoptyk.

Im bardziej na zachód Polski tym cieplej

Na Podkarpaciu temperatura minimalna będzie oscylować wokół -5 st. C, na Podlasiu będzie -2, -3 st. C. Im dalej na zachód, tym temperatura będzie wyższa. Na Pomorzu i zachodzie kraju temperatura będzie dodatnia. Mieszkańcy tej części Polski mogą się spodziewać około 1-2 st. C na plusie. Wieczorem i w nocy nie będzie też szczególnie wietrznie. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, jedynie na obszarze Bieszczadów i Beskidu Niskiego okresami może być dość silny. (PAP)