Alerty przed roztopami wydano dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, a także dla północnej części województwa mazowieckiego, centrum i południa województwa podkarpackiego oraz dla południa województw: małopolskiego i śląskiego. Ostrzeżenia na południu kraju obowiązują od niedzieli i potrwają - w zależności od miejsca do wtorku lub środy. IMGW prognozuje, że temperatura maksymalna osiągnie tam wartości od 8 st. C do 11 st. C. Natomiast na północy i wschodzie kraju alerty obowiązują od wtorku do czwartku. Tam temperatura maksymalna - według prognoz IMGW - może osiągnąć nawet 13 st. C. Instytut wydał również ostrzeżenia hydrologiczne przed wezbraniem wody w rzekach. W centrum kraju ostrzeżenia obowiązują w części województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Alert najwyższego stopnia na Wiśle

Alert trzeciego i najwyższego stopnia obowiązuje na Wiśle na odcinku od ujścia Narwi do zbiornika we Włocławku, gdzie przewiduje się dalsze wahania poziomu wody przy przekroczonych stanach alarmowych i ostrzegawczych związane z utrzymującym się na rzece zlodzeniem. Wzrosty poziomu wody prognozowane są także w zlewniach dopływów środkowej Wisły, gdzie lokalnie możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. "Na Pilicy w Białobrzegach poziom wody będzie utrzymywał się powyżej stanu ostrzegawczego w wyniku spływu wód roztopowych i utrzymującego się piętrzenia lodowego" - wskazano w alercie.

Na południowym zachodzie kraju IMGW wydał z kolei alerty drugiego stopnia dla zlewni Stobrawy i Widawy (woj. opolskie), gdzie w okresie obowiązywania ostrzeżenia prognozuje się wahania lub wzrost stanów wody w strefie powyżej stanów ostrzegawczych. Również w zlewni Widawy, Ślęzy i Orli (woj. dolnośląskie) prognozuje się wahania lub wzrost stanów wody w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, zaś w zlewni dolnej Ślęzy stany wody będą się utrzymywały w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, a w zlewni Orli stan wody będzie nieznacznie wzrastał i utrzymywał się w strefie powyżej stanu alarmowego.

W zlewni Widawy i Stobrawy w woj. wielkopolskim prognozowane są wahania lub wzrost stanów wody w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, a w zlewni Orli w strefie powyżej stanu alarmowego. Natomiast na Warcie i jej dopływach w ciągu najbliższej doby prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Bobrach. Wzrost lub wahania stanu wody w strefie powyżej stanu ostrzegawczego prognozowany jest także w zlewni Bierawki (woj. śląskie).