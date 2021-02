Jak podają służby, w województwie mazowieckim, w tym w całej Warszawie istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 - 100 µg/m3, w związku z czym wydano alert pomarańczowy. Z danych pomiarowych zamieszczonych na stronie GIOŚ wynika, że normy przekroczone są również w wielu innych miastach kraju.

Warszawiaku! Lepiej zostań w domu

Stołeczny ratusz w przesłanym PAP komunikacie zalecił unikanie przebywania na dworze, wietrzenia pomieszczeń i zrezygnowanie z aktywności fizycznej na zewnątrz.

"Zalecenia kierowane są do wszystkich mieszkańców, szczególnie do kobiet w ciąży oraz rodzin z małymi dziećmi, osób starszych i chorych" - zaznaczono. Miasto zaapelowało o pozostanie w domach i informowanie Straży Miejskiej o podejrzeniach spalania odpadów, a także o ograniczenie korzystania z transportu. Przypomniano również o obowiązującym zakazie rekreacyjnego palenia w kominkach, rozpalania grilli i ognisk oraz zakazie używania dmuchaw do liści.

Zła jakość powietrza

Według danych GIOŚ pochodzących z pomiarów przeprowadzonych w godzinach 8-9 w stolicy występuje zła lub bardzo zła jakość powietrza. Bardzo zła jakość powietrza występuje również m.in. w Białymstoku, Łomży, Bydgoszczy i Toruniu.

Bardzo zła jakość powietrza oznacza, że dobowe stężenie pyłu PM10 może wynieść ponad 150 µg/m3. Natomiast zła jakość powietrza oznacza, że dobowe stężenie pyłu PM10 może wynieść od 110,1 do 150 µg/m3. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) norma średniego, dobowego stężenia tego pyłu wynosi 50 µg/m3.