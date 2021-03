Synoptyk przekazała, że w środę w ciągu dnia pogoda będzie zbliżona do tej z wtorku, ale będzie już nieco chłodniej. Prognozowana jest również przewaga opadów deszczu ze śniegiem nad opadami deszczu, a miejscami opady te będą przechodzić w przelotny śnieg. W rejonach górskich opady śniegu mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 6 cm.

Reklama

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>

Temperatura maksymalna w środę będzie się kształtowała w przedziale od 3 do 6 st. C, a w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie od 0 do 2 st. C. Wiatr nadal będzie wiał z kierunków północnych i będzie porywisty. Na wschodzie jego porywy mogą osiągnąć do 55 km/h. W górach wiatr będzie powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Jeszcze większe ochłodzenie jest spodziewane pod koniec tygodnia. W piątek i w sobotę napłynąć ma arktyczne powietrze, ale w niedzielę ma nastąpić przełamanie pogody i - jak informuje IMGW - od poniedziałku i wtorku najprawdopodobniej do Polski przyjdzie ocieplenie.