Do zdarzenia doszło w sobotę 10 kwietnia. W ten weekend sprawę nagłośniły media, opublikowano także nagranie z momentu zdarzenia. Na nagraniu widać, jak w kolejce do kasy kobieta uderzona przez mężczyznę osuwa się na ziemię.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział PAP w poniedziałek, że tuż po zdarzeniu na miejsce przyjechali funkcjonariusze, którzy wylegitymowali mężczyznę i kobietę oraz świadków zajścia.

Skierowaliśmy do prokuratury wniosek o zgodę na wszczęcie sprawy z urzędu, to postepowanie zostało już wszczęte. Mieszkaniec Leszna, którego widać na nagraniu, został już wezwany, będziemy chcieli go przesłuchać – powiedział PAP Borowiak.

Awantura w markecie

Jak dodał, w ubiegłym tygodniu przesłuchana została widoczna na nagraniu kobieta. Powiedziała, że awantura zaczęła się od tego, że zwróciła uwagę stojącemu przed nią mężczyźnie, że nie ma założonej maseczki. Policja nie informuje na razie, jakie zarzuty może usłyszeć mężczyzna.

Sieć handlowa, w której sklepie doszło do zdarzenia już w weekend zapewniała w mediach społecznościowych, że wyjaśniane są wszelkie okoliczności zaistniałej sytuacji.