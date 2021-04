Zatrzymanie to efekt śledztwa ws. wykorzystywania seksualnego małoletnich prowadzonego od marca ubiegłego roku przez policjantów wydziału dochodzeniowo-śledczego, kryminalnego oraz do walki z cyberprzestępczością gdańskiej Komendy Wojewódzkiej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

"Policjanci zatrzymali do prowadzonego postępowania kolejnych dwóch mężczyzn. Mężczyźni zwabili 14-latkę, a następnie jeden z nich ją wykorzystał seksualnie, a drugi to nagrywał. Podejrzani zostali aresztowani. 49-latkowi grozi 10 lat pozbawienia wolności, a 56-latkowi kara dożywotniego pozbawienia wolności" - podała w sobotę Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

W akcji wzięli udział antyterroryści

Funkcjonariusze podejrzewali, że jeden z mężczyzn może być uzbrojony, dlatego do akcji skierowano kontrterrorystów, którzy weszli do mieszkania na terenie Gdańska i obezwładnili mężczyznę. W tym samym czasie w innej części miasta doszło do ujęcia drugiego z podejrzanych. Śledczy z KWP ustalili, że na przełomie 2016/2017 roku obaj mężczyźni wykorzystali seksualnie 14-letnią wówczas dziewczynkę. Zwabili ją do mieszkania, a następnie 56-latek zgwałcił ją, a drugi zrobił jej pornograficzne zdjęcia.

W mieszkaniach zatrzymanych policjanci zabezpieczyli nośniki danych takie jak dyski, pendrive'y i aparaty fotograficzne, które zostały przekazane do badań biegłemu z zakresu informatyki śledczej. Ponadto podczas przeszukań odkryto środki odurzające i psychotropowe.