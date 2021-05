Według prognoz IMGW przelotne opady deszczu wystąpią w czwartak na większości obszaru kraju, ale najbardziej deszczowo będzie na południu, tam - oraz na zachodzie kraju - spodziewane są również burze.

Reklama

Najgroźniejsze burze będą występowały na południowym zachodzie i południu, z porywami wiatru do 70 km/h i opadami deszczu do 25 mm - powiedziała PAP synoptyk IMGW-PIB Małgorzata Tomczuk.

Jaka będzie temperatura?

Dodała, że temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na północy - przede wszystkim na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie, ale także w Kotlinach Sudeckich - ok. 14-15 st. C. W głębi kraju termometry pokażą od 17 do 20 st. C.

W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km/h. Na pozostałym terenie wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Według IMGW koniec tygodnia przyniesie sporo opadów deszczu, lokalnie wystąpią również burze, będzie też więcej chmur niż słońca. Temperatury będą umiarkowane - średnio od 15 do 20 st. C.

SZCZEGÓŁOWA PROGNOZA POGODY na DZIENNIK.PL >>>