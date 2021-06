Według informacji, do których dotarła PAP, kartony z bananami, w których ukryta była kokaina, zapakowana w małe zielone paczki, zostały wysłane do Warszawy z głównego magazynu zaopatrzenia w Rawie Mazowieckiej. Po przyjeździe do stolicy kartony z bananami trafiły do platformy przeładunkowej, skąd mniejszymi samochodami dostawczymi zostały rozwiezione po warszawskich sklepach.

Paczki odkryli pracownicy

Jak udało się nieoficjalnie ustalić pierwszy karton z narkotykami znaleziono w jednym z punktów znanej sieci sklepów spożywczych w warszawskim Śródmieściu. Pracownicy sklepu o odkryciu "dziwnych zielonych pakunków" ukrytych pod owocami poinformowali kierownictwo sklepu, które poleciło innym placówkom sprawdzenie kartonów z bananami. Dzięki temu narkotyki znaleziono także w jednym ze sklepów na Mokotowie.

"Potwierdzamy, że w czwartek, 10 czerwca br. w godzinach popołudniowych, w jednym z naszych sklepów w Warszawie, pracownicy znaleźli podejrzane paczki w świeżej dostawie bananów" - poinformowało PAP Biuro Prasowe Carrefour Polska. "Zawiadomili oni o tym niezwłocznie policję, która szybko zabezpieczyła partię towaru oraz wszczęła śledztwo, które jest obecnie w toku. Nasza sieć w pełni współpracuje ze służbami we wszystkich aspektach tej sprawy" - zapewniło Biuro Prasowe Carrefour Polska.y

Policja zabezpieczyła ponad 160 kg kokainy

Jak poinformował w rozmowie z PAP rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak, policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową KSP zabezpieczyli ponad 160 kilogramów kokainy. Kokaina została zabezpieczona przez policjantów w kilku punktach. Działania realizowane są na terenie województwa mazowieckiego oraz łódzkiego - podkreślił nadkomisarz.

W tej chwili trwają czynności, przede wszystkim mają one charakter operacyjny, dlatego nie wskazujemy na szczegóły. Wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza już ponad 30 mln złotych - podał rzecznik KSP.

Z informacji do których dotarła PAP wynika, że w piątek policjanci zabezpieczyli kolejne paczki z kokainą ukrytą w kartonach z bananami. Jednak śledczy w związku z trwającymi czynnościami nie ujawniają ilości zabezpieczonych w piątek narkotyków.