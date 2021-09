W czwartek prezydent Andrzej Duda wydał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego. Pas obejmie 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim). Rozporządzenie weszło w życie w czwartek po południu.

O wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni wnioskował rząd w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. W Usnarzu Górnym k. Krynek (Podlaskie) - po białoruskiej stronie granicy - od trzech tygodni koczuje grupa imigrantów, która chce dostać się do Polski. Zdaniem rządu, te i inne osoby są przywożone na granicę przez służby białoruskiego reżimu, a akcja ma charakter "wojny hybrydowej".

"Widzimy ruchy na granicach"

Müller pytany w Polsat News czy w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy wykorzystano wszystkie zwykłe środki. - To jest zawsze pytanie, które pojawia się przy wprowadzenia stanu wyjątkowego. Natomiast gdybyśmy tego stanu wyjątkowego nie wprowadzili i okazałoby się, że grupy migrantów, ok. 10 tys. osób, przedzierają się przez granicę, to wtedy zadawałby pan pytanie, dlaczego tego nie wprowadzono. Uznaliśmy, że te środki są niewystarczające - odparł zwracając się do prowadzącego.

Rzecznik rządu zwrócił też uwagę na procedurę wprowadzania stanu wyjątkowego. - Robi to Rada Ministrów, akceptuje prezydent i może odrzucić Sejm. Dlatego mamy trzy etapy wprowadzenia stanu wyjątkowego, tak żeby te trzy ważne instytucje państwowe podjęły wspólnie taką decyzję - wskazał.

Müller mówił też, że zagrożenie, które powstało na granicy spowodowało, że "takie ruchy trzeba podjąć". - My widzimy ruchy na granicach i przede wszystkim widzimy, że zaraz będą ćwiczenia wojskowe Zapad, które dodatkowe ryzyka tworzą. Dla bezpieczeństwa Polski i Polaków to rozwiązanie jest konieczne - przekonywał.

Zwrócił też uwagę, że stany wyjątkowe wprowadziły też Litwa i Łotwa.

Müller pytany o kwestię wypłat rekompensat dla przedsiębiorców z terenów, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy, powiedział, że w tej chwili przygotowywane są szczegóły w tej sprawie. Jak dodał, w czwartek premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z ministrami, aby przygotować przepisy. - W tej chwili są dosyć ogóle przepisy w ustawie o stanie wyjątkowym, chcemy część rzeczy doprecyzować tak, aby te osoby nie pozostały same - zapewnił.

W poniedziałek o godz. 16.30 Sejm ma zająć się rozporządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. Sejm może w uchwale uchylić rozporządzenie i obowiązywanie stanu wyjątkowego.