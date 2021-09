- Jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać naszą solidarność z Ukraińcami. Jeśli nie my, to kto? Musi być głos obywateli, że nie zgadzamy się z takimi sytuacjami, jakie się zdarzają. I gdyby nie my, to sprawę by zamieciono pod dywan - mówił jeden z protestujących.

Reklama