W związku z rocznicą jeszcze w tym roku ukaże się kalendarz książkowy na 2022 rok ze szczegółowym, ilustrowanym kalendarium sprawy Ziętary, wśród których będą też materiały dotąd nigdzie niepublikowane.

Wydanie "Kroniki nieosądzonej zbrodni" nie jest przedsięwzięciem komercyjnym. Ma służyć upowszechnieniu wiedzy o sprawie Ziętary. Dlatego niemal cały nakład zostanie bezpłatnie przekazany studentom dziennikarstwa, aby mieli możliwość bliższego poznania historii człowieka, który poniósł najwyższą ofiarę w imię wolności słowa i zaliczany jest dziś do prekursorów polskiego dziennikarstwa śledczego.

Pomysłodawcą wydania specjalnego kalendarza jest Krzysztof M. Kaźmierczak, kolega Jarosława Ziętary, który od 1992 roku zaangażowany jest w starania o wyjaśnienie zbrodni i pociągnięcie jej sprawców do odpowiedzialności.

"Muszę wytrwać"

- Inspiracją były słowa Jarka Ziętary. W swoim kalendarzu na 1992 rok zapisał sobie jako cel: "muszę wytrwać". Po latach to właśnie jego kalendarze, znalezione w nich zapiski pomogły doprowadzić do przełomowego śledztwa. Pomyślałem, że chyba nic lepiej nie uzmysłowi z czym mamy do czynienia w przypadku sprawy Ziętary niż specjalny kalendarz książkowy przedstawiający wszystkie związane z nią wydarzenia z trzech dziesięcioleci - wyjaśnia Krzysztof M. Kaźmierczak.

Kalendarium zaczyna się od zapisów jeszcze z 1991 roku, gdy Jarosław Ziętara rozpoczął swoje dziennikarskie śledztwo, za które go zabito. Wśród materiałów uzupełniających w "Kronice nieosądzonej zbrodni" znajdą się m.in. przykłady dorobku dziennikarskiego zamordowanego i fragmenty publikacji mu poświęconych. Dodatki wraz z kalendarium tworzą unikalne podręczne kompendium wiedzy o sprawie Ziętary. Zarazem publikacja jest w pełni funkcjonalnym kalendarzem na 2022 rok.

W wydaniu "Kroniki nieosądzonej zbrodni" pomóc może każdy, kto przyłączy się do zbiórki na stronie zrzutka.pl/kalendarz – tam też znajdują się szczegółowe informacje o prowadzonej akcji.