Jak powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie w TV Republika, wyniki dotyczące nowych zakażeń, które resort zdrowia ogłosi w środę przede południem, "powinny napawać dużą refleksją jeżeli chodzi o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i podejścia do szczepień".

Kraska podkreślił, że jest coraz więcej nowych przypadków zakażeń koronawirusem. - Dzisiaj także będzie niechlubny rekord, bo w ciągu doby kolejnych 707 pacjentów zostało przyjętych do polskich szpitali. W tej chwili już ponad 8 tys. pacjentów jest w polskich szpitalach zakażonych COVID-19. Mamy sygnały, że tych pacjentów niestety przybywa i to już nie tylko w tych województwach wschodnich - dodał.

Chorują osoby niezaszczepione

Wiceminister zwrócił uwagę, że generalnie na COVID-19 chorują osoby niezaszczepione. - Większość to są osoby, które są niezaszczepione, także osoby dość młode. Wiele osób młodych musi korzystać z terapii, która jest ostatnią deską ratunku w przypadku niewydolności układu oddechowego. To są osoby bardzo młode 29, 31 lat i niestety niezaszczepione - wskazał.

Jak dodał, "epidemia upomina się o te osoby", które mieszkają w województwach o najniższym wyszczepieniu. - Żeby osiągnąć odporność populacyjną muszą zaszczepić się osoby, które do tej pory się nie zaszczepiły. Są to osoby z przedziału najczęściej między 20. a 50. rokiem życia. Z tego przedziału najwięcej osób trafia w tej chwili do polskich szpitali - mówi Kraska.

Zaapelował przy tym o szczepienie się. - Zróbmy ten krok. Pójdźmy do punktu szczepień. To nic nie kosztuje, a zwiększa bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich - dodał wiceminister.

Zakażenia

We wtorek resort zdrowia informował, że badania potwierdziły 4514 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 9 osób z COVID-19. Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 3 034 668 przypadków. Zmarło 77 021 osób z COVID-19.