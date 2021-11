Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi T. znanemu jako "Suweren" - podaje Onet.pl. Mężczyzna może trafić do więzienia m.in. za wejście do szpitala w Toruniu. "Król antycovidowców" podczas zeznań twierdził, że jego działalność jest internetowym żartem.

Mężczyzna, znany jako "Suweren" został oskarżony o wdarcie się na teren szpitala miejskiego wbrew zakazom wynikłym z pandemii i wbrew żądaniom czterech pracowników, którzy prosili go o wyjście. Formalnie chodzi więc o naruszenie miru, za co grozi rok więzienia. Mężczyzna usłyszał też drugi zarzut, który dotyczy groźby podpalenia budynku Urzędu Miasta w Toruniu. Za tzw. groźbę karalną grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. W trakcie aresztu Bartosz T. był poddany badaniom psychiatrycznym. Zdaniem psychiatrów miał pełną zdolność do rozpoznania swoich czynów i może za nie odpowiadać karnie. Razem z nim na ławie oskarżonych zasiądzie 37-letnia Monika W., która utrzymuje, że pewnego dnia przyjechała z narzeczonym Łukaszem S. do Torunia na wycieczkę, a że na Facebooku zobaczyła transmisję "Suwerena", postanowiła z nim porozmawiać, a potem wtargnąć z nim do szpitala objętego zakazem wchodzenia. "Proszę pani, ja jestem u siebie w szpitalu" 32-latek stał się znany w internecie po wydarzeniu z 27 marca w szpitalu w Toruniu. Na nagranym filmie widać, jak w towarzystwie dwóch osób przechadzał się korytarzami. Uwieczniał telefonem komórkowym starsze osoby leżące na oddziale neurologicznym, udało mu się też uchwycić kilkoro pracowników szpitala. - Kontrola szpitala, proszę pani. Suweren przyszedł - krzyczał. Na oddziale chirurgicznym i onkologicznym toruńskiego szpitala, gdzie koronawirus zebrał śmiertelne żniwo już na początku pandemii, "Suweren" sfilmował kilka wolnych łóżek. Gdy ktoś w końcu powiedział mu, że nie może tam chodzić, odkrzyknął: - Proszę pani, ja jestem u siebie w szpitalu. W moim państwie. I mi tutaj nikt nie będzie mówił, gdzie ja tutaj mogę wchodzić, a gdzie nie.