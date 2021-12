Jak poinformowała Dominika Kopeć z zespołu prasowego podkarpackiej policji, ok. godz. 3.30 nad ranem w niedzielę o pożarze "służby ratunkowe zaalarmował mężczyzna, który przebywał w domku i zauważył ogień". - Podczas akcji gaśniczej, wewnątrz budynku, ujawniono zwęglone zwłoki, najprawdopodobniej należą one do 51-letniej kobiety - powiedziała Kopeć.

Na miejscu zdarzenia - dodała - "pracowali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady".

- Ich analiza pozwoli wyjaśnić okoliczności tego tragicznego pożaru. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych - zaznaczyła policjantka.