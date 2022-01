Karetka pogotowia w sobotę rano zawiozła na Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 49-letniego mieszkańca gminy Piekoszów. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

- Mężczyzna wszedł do jednego z pomieszczeń socjalnych na terenie szpitala i tam się zabarykadował. Wtedy zainterweniował jeden z lekarzy, któremu udało się wejść do pokoju. Między mężczyznami doszło do szarpaniny. Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali agresywnego pacjenta - powiedział podkom. Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Lekarz zgłosił się na pobliski komisariat i złożył zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności.

Mieszkaniec gminy Piekoszów został zatrzymany. Miał około 2 promili alkoholu w organizmie.