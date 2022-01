Prezydent niemal co roku bierze czynny udział w tym charytatywnym narciarskim maratonie, zjeżdżając slalomem z numerem jeden jako kapitan drużyny. Andrzej Duda stwierdził, że to wydarzenie jest jednym z najważniejszych w jego prezydenckim kalendarzu.

Prezydent - ozdrowieniec i charytatywny maraton narciarski w Zakopanem

W ubiegłą środę poinformowano, że prezydent przeprowadził test na obecność koronawirusa, który dał pozytywny wynik oraz że - zgodnie z przepisami - rozpoczął izolację. W niedzielę prezydent - po skończonej izolacji, jako ozdrowieniec - wziął udział w charytatywnym maratonie narciarskim w Zakopanem.

Ja muszę powiedzieć, że to w moim kalendarzu prezydenckim jedno z najważniejszych wydarzeń w roku, bo dostrzegam w nim kilka elementów. Media zresztą trafnie przewidziały, że Duda chociaż pewnie chory, Covid, prawda leży tam sztywny, ale na pewno na ten narciarski maraton do Zakopanego przyjedzie. Nie mylili się - powiedział Andrzej Duda.

Duda: Mówię wszystkim, że już ozdrowiałem

Mówię wszystkim, że już ozdrowiałem, na szczęście choroba tym razem zupełnie nie była poważna, nawet praktycznie nie poczułem tego, że jakakolwiek choroba mnie dotknęła. Jeżeli ktoś wątpi w skuteczność szczepień, to mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że teraz, po trzech dawkach szczepienia, znacznie lżej zniosłem tę chorobę niż w 2020 r. w październiku, kiedy byłem chory po raz pierwszy. Wtedy czułem, że jestem chory, miałem grypę - dodał prezydent.

Wyraził zadowolenie, że może uczestniczyć w niedzielnych zawodach. Dziękował uczestnikom, wskazując, że zawody łączą dwa elementy. Po pierwsze, że spotykamy się, bo narciarstwo to jest spotkanie. Ten, kto nigdy nie jeździł na nartach nie wie, ilu ludzi można spotkać na krzesełku, na wyciągu, ludzi ze wszystkich stron Polski, ale także zza granicy (...) Po drugie to jest ta integracja przez sport. (...) Spotykamy się niezależnie od przekonań, niezależnie od poglądów, od swoich różnych możliwości, jesteśmy razem, rozmawiamy - powiedział.

Kolejny element - mówił prezydent - polega na byciu z dziećmi, z młodzieżą, dla nich, "że będąc na tym sportowym wydarzeniu jednocześnie tworzymy coś dobrego, co ma ogromne znaczenie dla budowania tego, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim, dla budowania tego, o czym mówimy, że to jest taka nasza odpowiedzialność za otaczającą nas rzeczywistość po to, by stawała się lepsza".

Wierzę, że dzięki tym zawodom (...) nasza rzeczywistość staje się lepsza, także poprzez narciarstwo - powiedział.

12 godzinny maraton

Pomysłodawczynią tych zawodów, odbywających się regularnie od 2015 r., jest olimpijka i wielokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim, prezes fundacji Handicap Małgorzata Tlałka-Długosz. Podczas trwającego 12 godzin narciarskiego maratonu czołowi polscy narciarze wraz z podopiecznymi fundacji bez przerwy pokonują slalom, chcąc w tym czasie zjechać jak najwięcej razy. Każdy przejechany kilometr oznacza więcej pieniędzy na działalność fundacji. Na stoku na Polanie Szymoszkowej równolegle odbywa się także mini slalom, w którym biorą udział również amatorzy - dzieci i dorośli.

"16 stycznia 2022 roku na Polanie Szymoszkowej ponownie ścigamy się na nartach charytatywnie, aby +wyjeździć+ jak największe wsparcie dla sportowców z niepełnosprawnością" – informuje Fundacja.

Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane jest organizacją pozarządową, której celem jest m.in. organizacja i promowanie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych oraz integracja sportowców o zróżnicowanych możliwościach psycho-fizycznych.