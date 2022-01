Waldemar Kraska poinformował we wtorek w "Wirtualnej Polski", że w ciągu ostatniej doby liczba potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem powiększyła się o niemal 20 tys.

Wiceminister Kraska zdradził również, że z powodu COVID-19 zmarło 377 osób. - Prawie 300 ofiar to są osoby niezaszczepione. To są zgony, których mogliśmy uniknąć, gdyby te osoby się zaszczepiły - przekonywał.

Tydzień do tygodnia to jest wzrost o 72 proc. To jest dość duży, lawinowy skok. Przybywa niestety nowego wariantu Omikron. Potwierdzono już 709 przypadków - wskazał Kraska.

Dodał, że szczególnie dużo zakażeń Omikronem stwierdza się obecnie w woj. pomorskim. - W ciągu ostatnich dwóch tygodni, z tych próbek, które badaliśmy, 50 proc. to wariant Omikron. Jeżeli patrzymy na cały kraj, wariant Omikron stanowi prawie 19 proc. wszystkich zakażeń - tłumaczył wiceszef resortu zdrowia.