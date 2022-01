ma zająć się ustawą w czwartek. Do debaty dojdzie w kiepskich okolicznościach epidemicznych: kraj znajduje się w środku V fali zakażeń; dziennie wirusa wykrywa się tu mniej więcej u 15 tys. osób. To najgorsza wartość tego wskaźnika nad Dunajem od początku pandemii (chociaż niedawna, IV fala była niewiele słabsza), napędzana głównie przez Omikron. Według Europejskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom – unijnej agencji odpowiedzialnej za nadzór epidemiologiczny we Wspólnocie – nowy wariant już w pierwszym tygodniu stycznia odpowiadał za 89,4 proc. zakażeń w Austrii. Na razie fala nie pociągnęła za sobą wzrostu liczby zgonów.