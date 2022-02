Chwilę grozy przeżyli w piątek mieszkańcy kamienicy przy ulicy Inżynierskiej. Tuż przed godziną 16 z jednej z kamienic oderwał się duży betonowy fragment balkonu na czwartym piętrze. Beton zawisł nad chodnikiem i wejściem do bramy budynku.

Reklama

Na miejscu pojawili się strażnicy miejscy, którzy wygrodzili wejście do kamienicy i chodnik od ulicy Stalowej do Małej. - O zagrożeniu poinformowano mieszkańców, którzy do usunięcia zagrożenia nie mogli przechodzić pod zwisającą konstrukcją. Przechodniów idących chodnikiem kierowano na drugą stronę ulicy - przekazał Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej.

Wezwano też straż pożarną, która odcięła pręty, na których wisiał balkon. O zdarzeniu powiadomiono administratora budynku i zobowiązano go do uprzątnięcia gruzu. - Kwadrans przed godziną 17 akcja została zakończona, a mieszkańcy mogli swobodnie korzystać z przejścia - poinformował Jabraszko.