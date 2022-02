Jak wskazała synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w piątek rano na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe są opady przelotnego śniegu.

Po południu od zachodu kraju będzie wkraczało zachmurzenie całkowite z opadami deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Na krańcach zachodnich może spaść od 8 do 10 mm deszczu. Wiatr będzie już słabszy i umiarkowany, miejscami dość silny w porywach do 65 km/h, nad morzem do 85 km/h - stwierdziła synoptyk IMGW.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie się wahać od 4 st. C na krańcach wschodnich do 9 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

Będzie deszczowo

Wieczorem na przeważającym obszarze kraju spadnie deszcz. Na zachodzie stopniowo zacznie się wzmagać wiatr, pojawią się porywy wiatru dochodzące do 80-90 km/h - wskazała Anna Woźniak.

W nocy będzie przemieszczał się front atmosferyczny, który spowoduje bardzo silne porywy wiatru. Nad morzem wyniosą nawet do 125 km/h, w głębi kraju od 115 do 120 km/h.

