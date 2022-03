Śnieg na Warmii i Mazurach, natomiast mżawka bądź przelotne opady deszczu występują w województwach: pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim. Mgła może utrudniać jazdę w Małopolsce.

Reklama

GDDKiA przekazała, że w dzień będzie zachmurzenie duże, w północnej połowie kraju okresami umiarkowane.

Opady śniegu

Opady deszczu spodziewane są na północy kraju oraz na Przedgórzu Sudeckim i w Karpatach także deszczu ze śniegiem, w Sudetach i Tatrach opady śniegu. Na Przedgórzu Sudeckim suma opadów deszczu może osiągnąć około 15 mm. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, w Tatrach o 5 cm.

Reklama

Temperatura maksymalna od 3 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 7 st. C, 8 st. C w centrum kraju do 13 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr słaby, przeważnie zmienny, tylko na północy kraju z kierunków wschodnich.