Otaczająca nas rzeczywistość nieraz pokazała, że warto mieć wiedzę i być przygotowanym do różnych sytuacji – powiedział Damian Duda, szef Wydziału Polityki Informacyjnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

RCB od kilku lat prowadzi edukację w zakresie bezpieczeństwa, przygotowując poradniki na temat bezpiecznych zachowań oraz infografiki, animacje i filmy, które są rozpowszechniane poprzez profile w mediach społecznościowych i są ilustracją do publikowanych ostrzeżeń. Kolejnym takim przedsięwzięciem jest przygotowanie publikacji "Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny".

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do sytuacji kryzysowej. Co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje niezbędne do przygotowania się na zagrożenie, druga – wskazówki działania w czasie kryzysu. W materiale znajdziemy informacje m.in. o tym, jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji; jak się zachować w przypadku skażenia terenu, braku dostaw energii elektrycznej czy będąc zakładnikiem; jak udzielić pierwszej pomocy; jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice; jak się zachować podczas alarmu i co oznaczają poszczególne sygnały alarmowe.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśliło, że umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa.

Materiał będzie dostępny od wtorku na stronie internetowej RCB i profilach w mediach społecznościowych.