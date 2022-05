Jak podały służby kryzysowe i policja, do wypadku doszło w poniedziałek po godzinie 22. Kajakarze płynęli w kierunku zapory w Tresnej. Do przewrócenia kajaka mógł przyczynić się zrzut wody z zapory i włączone turbiny, co wytworzyło silny nurt.24-latkowi udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu, zaś 25-latek odpłynął z nurtem wody. Jego poszukiwania trwały do trzeciej w nocy, a dziś wcześnie rano zostały wznowione - poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka Komendy P owiatowej Policji w Żywcu asp. szt. Mirosława Piątek.

W akcji bierze udział kilkudziesięciu ratowników

W poszukiwaniach zaginionego kajakarza uczestniczy kilkudziesięciu policjantów i strażaków, wśród nich nurkowie ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego w Bytomiu. W nocnej akcji brało udział dziewięć zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej oraz załogi czterech policyjnych i strażackich łodzi. Rejon wypadku przeszukano za pomocą sonaru - jak dotąd bez efektu.Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności wypadku. Obaj kajakarze to mieszkańcy powiatu żywieckiego.