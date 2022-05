Zmarła 80-letnia kobieta, która została poszkodowana w porannym wybuchu w domu jednorodzinnym w miejscowości Ożary na Dolnym Śląsku. Życiu trzech pozostałych rannych osób nie zagraża niebezpieczeństwo.

Reklama

Do wybuchu w domu jednorodzinnym w miejscowości Ożary w powiecie ząbkowickim na Dolnym Śląsku doszło w piątek przed godz. 7 rano.

80-latka zmarła

W budynku przebywały cztery osoby. Trzy samodzielnie opuściły obiekt, jedną ewakuowali strażacy. Do najbardziej poszkodowanej starszej pani na miejsce został wezwany śmigłowiec LPR. 80-latka trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jak przekazała PAP rzeczniczka szpitala Monika Kowalska, kobiety nie udało się uratować, po przewiezieniu do szpitala zmarła.

Reklama

Poszkodowany w wypadku 27-letni mężczyzna został przetransportowany karetką do najbliższego szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe osoby – 55-letni mężczyzna i 21-letnia kobieta – zostały zaopatrzone na miejscu.

Na miejscu zdarzenia pracuje obecnie specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z pasami z Wałbrzycha. Trwa przeszukiwanie rumowiska, jednak z zebranych przez policję informacji wynika, że nikogo już tam nie powinno być – powiedział PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śląskich asp. Mirosław Gomółka.

W budynku najprawdopodobniej doszło do wybuchu butli z gazem. Zniszczenia powstałe wskutek eksplozji są znaczne. Zastaliśmy obiekt zniszczony w 80 proc. Obecnie czekamy na działania podjęte przez policję i wówczas będziemy wiedzieć więcej o przyczynach tego zdarzenia – przekazał rzecznik.