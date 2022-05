Na noc z poniedziałku na wtorek IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia o przymrozkach dla województw warmińsko-mazowieckiego, podlaskiego, północno-wschodnich powiatów mazowieckiego i wschodnich powiatów pomorskiego.

Majowe przymrozki

"Temperatura przy gruncie może spaść nawet do -5 stopni" - przestrzegają w mediach społecznościowych synoptycy.

We wszystkich powiatach ostrzeżenia będą obowiązywać do 7 rano we wtorek. Na ogół od północy, tylko w najbardziej na północ wysuniętych powiatach mróz może ścisnąć już o 23.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1 stopnia, przy gruncie do -5 stopni" - brzmi oficjalne ostrzeżenie.

Majowe przymrozki wpisują się w potwierdzony naukowo klimatyczny fenomen "zimnej Zośki". Po imieninach Zofii w połowie maja nadchodzą zwykle fala chłodu i ostatnie wiosenne przymrozki.

