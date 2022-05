Dominować będą pogodne poranki i stopniowy wzrost zachmurzenia w ciągu dnia, miejscami z przelotnymi opadami deszczu. Popołudniami może zagrzmieć, a od czwartku silniej powieje, zwłaszcza na wybrzeżu.

Wtorek będzie pogodny. Zachmurzy się na północnym zachodzie i na wybrzeżu, a na Nizinie Szczecińskiej niewykluczone są przelotne opady.

Reklama

Rano nadal chłodno od 1°C do 5°C na przeważającym obszarze z lokalnymi przygruntowymi przymrozkami do -2°C. W dzień już cieplej do 25°C na południowym zachodzie, ale prawie wszędzie, z wyjątkiem Mazur i Podlasia, temperatura przekroczy 20°C.

Od środy do niedzieli zmiana pogody. Po dość pogodnych porankach wzrost zachmurzenia i po południu przelotne opady deszczu. W czwartek w zachodniej połowie kraju więcej rozpogodzeń, a opady lokalnie na wschodzie i wówczas możliwe burze na Podkarpaciu i w Małopolsce, w piątek również na Przedgórzu Sudeckim. Temperatura minimalna w nocy od około 8°C na krańcach wschodnich, północnych oraz w górach do 13°C, 14°C w Polsce centralnej i południowej.

Temperatura maksymalna od 18°C, 19°C na północnym wschodzie do 24°C, 26°C na południu. Najsilniej będzie wiało w czwartek z kierunków zachodnich. W porywach wiatr osiągnie 60 km/h na przeważającym obszarze kraju, do 70 km/h podczas burz, a na wybrzeżu chwilami nawet 80 km/h. Od piątku silniejsze porywy wiatru głównie towarzyszyć będą burzom, do 70 km/h w sobotę na północnym zachodzie i do 60 km/h w niedzielę w centrum i na południu kraju.

Reklama

Temperatura w weekend już niższa. W sobotę w dzień maksymalnie od 10°C nad morzem do 18° na południowym wschodzie, minimalna w niedzielę od 2°C w górach do 5°C, 7°C w centralnej Polsce, a maksymalna w niedzielę od 11°C do 16°C. Niedziela najchłodniejsza w górach około 6°C.