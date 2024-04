Sam nie jest w stanie sobie dać rady z życiem, problemami. Polityka jest brudna i nie chcę nawet czytać tego ścieku na Twitterze, bo wiem, że każdą słabość konkurenci będą wykorzystywać – mówił Kukiz.

Reklama

On od dawna ma ten problem, zresztą nie on jeden, może koledzy zamiast po cichu go gnoić, podaliby mu rękę? – pyta retorycznie lider Kukiz'15.

Na te słowa, bardzo szybko i mocno zareagował sam Protasiewicz. - O! Czekałem, kiedy drugi „damski bokser” się odezwie w solidarności z @wina_Mazurka. I oto On! Sejmowa „Szmata”- znany pacjent ośrodka leczeczenia odwykowego w Woskowicach Małych…podobno pytają tam, kiedy wróci, bo gołym okiem widać, ze Jasio Wędrowniczek sypia z nim niemal co noc (pisownia oryg.) - napisał były wicewojewoda na platformie X.

Jacek Protasiewicz nie schodzi z czołówek mediów plotkarskich, wzbudza także ekscytację wśród internautów. Wiceprzewodniczący Unii Europejskich Demokratów związanej z PSL niedawno opublikował serię kontrowersyjnych wpisów obrażających przeciwników politycznych, a także jednego z dziennikarza. Za swoją postawę Protasiewicz pożegnał się ze stanowiskiem wicewojewody dolnośląskiego.