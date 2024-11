Kukiz o wyborach w USA: Polska jest dla Ameryki "państwem peryferyjnym"

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Paweł Kukiz wypowiedział się na temat nadchodzących wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i możliwych ich skutków dla Polski. Zdaniem posła Polska jest postrzegana przez USA jako kraj peryferyjny, co wpływa na sposób prowadzenia polityki zagranicznej tego mocarstwa względem Europy Środkowej. Kukiz stwierdził, że ewentualne zwycięstwo Kamali Harris nie zmieniłoby podejścia USA do Unii Europejskiej, które nadal koncentrowałoby się na silnych relacjach z Niemcami i Francją. W przeciwieństwie do tego, zwycięstwo Trumpa mogłoby przynieść Polsce większą uwagę jako części Europy Wschodniej.

Kukiz: Nie wiązałbym jednak dużych nadziei ze zwycięstwem Trumpa

Mimo przypuszczeń o większym zainteresowaniu Trumpa regionem Europy Wschodniej, Paweł Kukiz ostudził nadzieje związane z ewentualnym powrotem byłego prezydenta USA do władzy. Podkreślił, że nawet jeśli Trump wygra, Polska nie powinna oczekiwać dużych zmian w polityce amerykańskiej wobec naszego kraju. "Nie jesteśmy pępkiem świata" – zaznaczył, dodając, że Polska powinna realnie oceniać swoją pozycję międzynarodową i unikać nadmiernych oczekiwań.

Kukiz odpowiada Błaszczakowi: To jest dziecinada

W programie "Gość Wydarzeń" Kukiz odniósł się także do słów wiceszefa PiS, Mariusza Błaszczaka, który zasugerował, że ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa w USA powinno skłonić premiera Donalda Tuska do rezygnacji. Kukiz określił tę wypowiedź mianem "dziecinady" i podkreślił, że politycy powinni bardziej ważyć swoje słowa, zwłaszcza w obecnej, napiętej sytuacji międzynarodowej.

Komentarze Kukiza na temat Tusk–Trump

W trakcie wywiadu Kukiz przyznał, że podobne emocjonalne wypowiedzi na temat Trumpa nie są wyłącznie domeną przedstawicieli PiS. Zwrócił uwagę, że także Donald Tusk, były premier i lider PO, wielokrotnie krytycznie wypowiadał się o Trumpie w mediach społecznościowych. Poseł podkreślił, że takie komentarze mogą być szkodliwe dla polskiej polityki międzynarodowej, której rozwaga i stabilność są kluczowe.