Do zdarzeń z udziałem adwokat Katarzyny R. doszło w nocy z piątku na sobotę w Słupsku (Pomorskie). Jak podało Polskie Radio Gdańsk, przy ul. Lelewela 39-letnia Katarzyna R. miała ranić nożem dwóch mężczyzn w wieku 39 i 36 lat. Jednemu z nich miała zadać cios w pośladek, drugiego ugodziła w brzuch i szyję. Obaj trafili do szpitala. Ten lżej ranny już go opuścił.

Adwokat zaatakowała też policjantów

Katarzyna R. krótko po tym zdarzeniu została zatrzymana przy ul. Hubalczyków przez policyjny patrol, który wcześniej otrzymał zgłoszenie o napaści dokonanej przez kobietę odpowiadającej rysopisowi poszukiwanej. Adwokat miała prowadzić auto pod wpływem alkoholu. Z oświadczenia słupskiej policji, na które powołuje się Radio Gdańsk, wynika, że funkcjonariusze zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Została od niej pobrana krew do badań. 39-latka stawiała opór podczas zatrzymania, znieważała funkcjonariuszy oraz naruszyła ich nietykalność.

Katarzyna R. przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Postępowanie w sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Słupsku.

autorka: Inga Domurat