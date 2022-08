W nocy nadal pogodnie we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu, a głównie w pierwszej połowie nocy jeszcze burze - powiedział synoptyk.

Ciepła noc

Jak zaznaczył, w trakcie burz będziemy mieć do czynienia z silniejszymi opadami deszczu do 20 mm i porywami wiatru do 70-75 km/h.

Kolejna ciepła noc przed nami - podkreślił Gawron. Temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na wschodzie do 20 stopni na zachodzie i nawet 21 w strefie nadmorskiej. Nieco chłodniej będzie w kotlinach górskich. Tutaj spadek temperatury do 13 st. C i w kotlinach możliwe nad ranem krótkotrwałe mgły - przekazał dodając, że widzialność w tych mgłach ograniczona będzie do 200 metrów.

Wiatr będzie słaby, wschodni i południowo wschodni.

W ciągu dnia strefa zachmurzenia i burz będzie przesuwać się z krańców zachodnich w kierunku centralnej Polski.

Autorka: Marta Stańczyk