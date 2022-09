Do zabójstwa doszło w maju 1992 roku w Białymstoku. Przy ulicy Żelaznej znaleziono wówczas ciało mężczyzny z raną ciętą brzucha. Śledztwo, które było wówczas prowadzone, ostatecznie zostało umorzone, bo - dysponując zebranymi wówczas dowodami - nie udało się ustalić sprawcy.

Reklama

Sprawa trafiła do Archiwum X

Jednak - z inicjatywy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku - pół roku temu sprawa trafiła do policjantów z tzw. Archiwum X, czyli zajmujących się zbrodniami sprzed lat, które nie zostały wyjaśnione, a ich sprawcy nie stanęli przed sądem. Tym razem wykorzystywano najnowsze metody badawcze, co doprowadziło do wytypowania osoby podejrzewanej o dokonanie zabójstwa. To mieszkaniec Białegostoku, obecnie w wieku 50 lat.

Niczego nie podejrzewający mężczyzna wpadł w ręce podlaskich kontrterrorystów chwilę po tym, jak wyszedł z pracy - podał w poniedziałek zespół prasowy podlaskiej policji. Białostocka prokuratura okręgowa postawiła mu zarzut zabójstwa, do tego w warunkach recydywy (ma już na koncie wyrok za zabójstwo, do którego doszło dwa miesiące po zbrodni z maja 1992 roku). Śledczy nie podają, czy podejrzany przyznał się i jakie złożył wyjaśnienia.

Reklama

Mężczyzna będzie sądzony zgodnie z kodeksem karnym, który obowiązywał w dacie popełnienia zabójstwa. Wtedy za taką zbrodnię groziło do 25 lat więzienia.

Podlaska policja przypomina, że to szósta w ciągu czterech lat sprawa, w której rozwikłaniu pomogli funkcjonariusze z tzw. Archiwum X, czyli Zespołu ds. Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W ten sposób doszło w ub. roku do prawomocnego skazania na 15 lat więzienia oskarżonego o współudział w zabójstwie starszej kobiety w Hajnówce. Do zbrodni doszło w 1996 roku; badając tę sprawę ponownie policjanci i prokuratorzy posiłkowali się m.in. badaniami DNA, których nie można było wykonać w śledztwie prowadzonym tuż po zbrodni.

autor: Robert Fiłończuk