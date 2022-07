Jak się dowiedziała PAP, prokuratorzy z Archiwum X, działającego w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie cały czas intensywnie pracują nad rozwiązaniem sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek, która ostatni raz była widziana w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku.

Reklama

Co stało się z Iwoną Wieczorek?

19-letnia wtedy dziewczyna po grillowaniu na działce poszła ze znajomymi do sopockiego klubu. Po wyjściu z dyskoteki wracała sama do domu w Gdańsku. Zarejestrowały ją kamery monitoringu w kilku miejscach, jednak dziewczyna nigdy do domu nie dotarła.

W rozmowie z PAP śledczy przyznali, że jest to bardzo trudne śledztwo, w którym mimo upływu lat nie ma przełomu. Zapewnili jednak, że robią wszystko, aby wyjaśnić, co się stało z Iwoną Wieczorek.

Reklama

Sprawą jej zaginięcia zajmuje się krakowski Dział do spraw Niewykrytych Zabójstw tzw. Archiwum X, który został utworzony w 2018 roku z inicjatywy ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Naczelnikiem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej jest prokurator Piotr Krupiński, a na czele Działu Archiwum X stoi bardzo doświadczony w wyjaśnianiu takich spraw prokurator Tomasz Dorosz - poinformował w rozmowie z PAP prokurator Karol Borchólski z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

Reklama

Postępowania przygotowawcze z kategorii spraw Archiwum X są specyficzne pod każdym względem: przedmiotu postępowania, dowodów, osób prowadzących postępowanie przygotowawcze i biegłych. Wymagają dużego nakładu pracy i czasu, oraz nieszablonowego podejścia. Po pierwsze dotyczą zbrodni zabójstwa – najcięższej zbrodni skierowanej przeciwko człowiekowi, stanowiącej kwintesencję zła i zaprzeczenie nakazu ochrony życia. Wywołują największe emocje i zainteresowanie społeczne. Wzbudzają oczekiwania i żądania szybkiego ujęcia sprawcy oraz wymierzenia mu surowej kary, szczególnie, gdy zabójstwu towarzyszą brutalne okoliczności, uprowadzenie, gwałt lub wiek ofiar - tłumaczył prokurator.

Borchólski wskazał, że sprawy kierowane do tego działu są prowadzone przez najbardziej doświadczonych prokuratorów. Podczas ich wyjaśniania na początkowym etapie możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem przestępstwa nieujawnionego. Skutkiem jest nieprawidłowe ukierunkowanie postępowania, które co do zasady może prowadzić do utraty dowodów, konieczności powtarzania czynności procesowych. W związku z powyższym charakterystyczne jest, że w sprawach z kategorii Archiwum X napotykamy na niedobór materiału dowodowego. Taka zawartość akt rodzi konieczność ich ponownej - czasem i wielokrotnej - oraz wnikliwej analizy celem oceny dalszych możliwości operacyjnych i procesowych. Na początku badane są duże ilości materiałów i to nie tylko akta, ale bazy danych, katalogi. Potem zdobywa się nowe osobowe źródła informacji. Tworzony jest portret psychologiczny sprawcy - zaznaczył.

To wszystko po to, by odkryć ważne fakty z przeszłości. Niestety, to żmudne i pracochłonne zajęcie. Dlatego do prowadzenia spraw z Archiwum X wybierani są jedynie doświadczeni i posiadający odpowiednią wiedzę prokuratorzy i funkcjonariusze policji. Tylko oni mogą zagwarantować wyjaśnienie sprawy. Ich trud zasługuje na najwyższe uznanie. To pasjonaci, pełni zdeterminowania w dążeniu do celu. Bezgranicznie oddani idei służenia prawu. Niestandardowość spraw z kategorii Archiwum X polega również na sposobach pozyskiwania dowodów. Nawiązywana jest współpraca z rodzinami ofiar, społeczeństwem, czy mediami, co ułatwia docieranie do nowych źródeł informacji - wyjaśnił prok. Borchólski.

W swojej pracy prokuratorzy z Archiwum X wykorzystują nowe technologie oraz wiedzę najbardziej doświadczonych polskich i zagranicznych biegłych oraz różnych instytucji badawczych. Wykorzystywane są również zdjęcia satelitarne terenu, badania archeologiczne, detektory metalu, magnetometry, wariografy, helikopter wyposażony w kamerę termowizyjną i georadar, ale także skomputeryzowane i zautomatyzowane bazy danych w postaci Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS) i systemu GENOM służącego do identyfikacji śladów biologicznych DNA- wyliczył.

Wyjaśnienie każdej takiej zbrodni sprzed lat to nie tylko poniesienie zasłużonej odpowiedzialności karnej przez sprawców przestępstw, które zostały wyjaśnione. To również odebranie spokoju i pewności siebie tym, których sprawy nie zostały jeszcze rozwiązane, którzy uwierzyli już w swoją bezkarność - dodał prokurator Karol Borchólski.

Autor: Bartłomiej Figaj