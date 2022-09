Uszkodzeniu uległy drewniane elementy instalacji, którą za 100 tysięcy złotych sfinansował Bank Gospodarstwa Krajowego. Z konstrukcji otaczającej samą ławkę schodzi farba.

Chodzi o jedną z biało-czerwonych konstrukcji w kształcie konturów Polski i zainstalowanymi w ich wnętrzu ławkami. Zasady korzystania z konstrukcji i ławek określa regulamin zawierający 15 punktów. Takie instalacje stanęły już między innymi w Olsztynie, Rzeszowie i Gdańsku.

Ławki "z polską flagą" to "część akcji reklamowej, która promuje Polskę i polskie inwestycje wspierane przez BGK na terenie całego kraju" - informował we wrześniu Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak się okazało, to ta instytucja odpowiedzialna jest za konstrukcje ustawione w 16 polskich miastach - po jednej w każdym województwie. Każda z nich kosztowała 100 tysięcy złotych.