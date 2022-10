Jak zalegalizować bezprawie? To proste, wystarczy mieć większość w Sejmie i wnieść projekt ustawy, że to co było nielegalne, w rzeczywistości było legalne. I po sprawie.

Już sama nazwa projektu wniesionego dzisiaj przez posłów PiS mówi wszystko - ustawa o legalności działań organów gminy zaangażowanych w organizację wyborów prezydenckich w 2020 r. Innymi słowy, wszystko, co robili wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast w związku z tzw. wyborami kopertowymi było w pełni legalne i wara komu od tego. A że robili rzeczy uznawane przez sądy za bezprawne? Sądy, nie po raz pierwszy, są w błędzie, dlatego grupa posłów PiS postanowiła ich z tego błędu wyprowadzić. Reklama Niedoszłe wybory korespondencyjne Chodzi o niedoszłe wybory korespondencyjne na prezydenta RP, które rząd próbował przeprowadzić wiosną 2020 r. przy udziale Poczty Polskiej. Operator wysłał do władz samorządowych e-maile, w których zażądał przekazania mu spisów wyborców. Spora część wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odmówiła, ale niektórzy karnie przesyłali dane mieszkańców. A teraz są ciągani po sądach. Na dodatek, niektóre z tych sądów stwierdzają, że działali bezprawnie. Dajmy na to Sąd Rejonowy w Wągrowcu uznał, że wójt gminy Wapno przekroczył swe uprawnienia i popełnił przestępstwo polegającego na bezprawnym przekazaniu danych takich, jak imiona i nazwiska, numery PESEL czy adresy. Warunkowo umorzył co prawda postępowanie, ale orzekał 2 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Bezprawność przekazania danych stwierdziły też w kilku wyrokach sądy administracyjne. Samorządowcy bezkarni za przekazanie danych wyborców? Projekt PiS Zobacz również Zdaniem projektodawców ustawy, sądy podchodzą do sprawy zbyt formalistycznie i nie są w stanie zrozumieć, że rząd oraz władze samorządowe przekazujące spisy wyborców działały w interesie społecznym, w pełni uzasadnionym pandemią. Dlatego też konieczna jest ustawa, która w sposób jednoznaczny i ostateczny przesądzi, że wszystko odbywało się lege artis. „Nie popełnił przestępstwa wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w czasie stanu epidemii przekazał operatorowi wyznaczonemu spis wyborców w związku z wyborami powszechnymi na prezydenta RP zarządzonymi w 2020 r.” - stanowi kluczowy art. 2 projektu ustawy. W kolejnych artykułach pomyślano o procesach, które się toczą (zostaną umorzone) oraz tych, w których zapadły wyroki (ulegną zatarciu).

Proste? Proste. Jeśli ten patent przejdzie w Sejmie, a w sumie dlaczego miałby nie przejść, to wróżę mu świetlaną przyszłość. W zasadzie w każdej sprawie, w której sądy będą orzekać nie po linii większości sejmowej można uchwalić ustawę, że są w błędzie. Mylnym błędzie. Reklama Sławomir Wikariak Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję