Jak pisze portal we wrześniu EKZZ (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych) rozpoczęła kampanię pod hasłem: "Koniec kryzysu niskich kosztów życia: podniesienie zarobków, ulgi podatkowe!”, "Płace nie są przyczyną inflacji. Pracownicy są ofiarami tego kryzysu, wartość ich płac spada, podczas gdy ceny towarów rosną” - piszą inicjatorzy akcji, cytowani przez Tysol.pl. Domagają się m.in. podniesienia płac, limitów cen za energię, wsparcia antykryzysowego na poziomie europejskim i w poszczególnych krajach, reformy funkcjonowania unijnego rynku energii i wdrażanie nowych rozwiązań w dialogu społecznym, z uwzględnieniem stanowiska związków zawodowych.

Reklama

OPZZ poprosił o wsparcie Donalda Tuska

Jak pisze portal, w kampanię zaangażował się m.in. polski OPZZ, a o jej wsparcie poprosił Donalda Tuska. "Ten zgodził się i został jedną z twarzy kampanii" - czytamy. Portal podaje, że Tusk w Polsce "dla wielu osób jest symbolem polityki antypracowniczej".

"Do osiągnięć jego rządu należy m.in. podniesienie podatku VAT, prywatyzacja służby zdrowia, czy podniesienie wieku emerytalnego. Jeśli chodzi o wynagrodzenia w sferze budżetowej, o której prawo do podwyżki w tym roku Tusk zaczął się upominać, jak przypominał ostatnio Piotr Duda, ich "wskaźnik (…) był przez 8 lat mrożony przez koalicję PO-PSL"" - pisze Tysol.pl.

Reklama

Zastępca przewodniczącego NSZZ "Solidarność": Obecność Tuska w tej kampanii jest szokująca

Kampania EKZZ ma na celu pokazanie, że nadmierne zyski firm nie mogą być prowadzone kosztem niskich wynagrodzeń. Dla mnie obecność Donalda Tuska w tej kampanii jest szokująca. To jakiś żart! To przecież człowiek, za którego rządów pracownicy ochrony czy firm sprzątających zarabiali po 4-5 zł za godzinę, płaca minimalna była mizerna, padało tysiące firm - komentuje zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz.

Teraz nagle związek wykorzystuje wizerunek byłego premiera, by bronić praw pracowników, walczyć o podwyżki i godne życie dla nich. Jeśli nie jest to niesmaczny żart, to jest to naprawdę skandal – powiedział Tadeusz Majchrowicz.