Wcześniej agencja Associated Press napisała, że dwie rosyjskie rakiety spadły na terytorium Polski. AP podała te informacje powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela amerykańskiego wywiadu. Jak powiedział przedstawiciel Pentagonu, Partick Ryder, Pentagon wciąż pracuje nad ustaleniem, co dokładnie wydarzyło się w Przewodowie.

Lubelska straż pożarna poinformowała, że we wtorek około godz. 15:40 doszło do wybuchu, w którym zginęły dwie osoby. Dyżurny straży pożarnej w Lublinie przekazał wieczorem we wtorek, że informację o eksplozji służby otrzymały o godz. 15:38.

- Przyczyny tego zdarzenia nie są znane w tej chwili - mówił wówczas stacji rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, starszy kapitan Marcin Lebiedowicz.

W Hrubieszowie zwołany został sztab kryzysowy. Wieczorem przyjechał tam wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Dziennikarze nie mają dostępu w pobliże suszarni zbóż, w której doszło do wybuchu. Policja blokuje przejazd drogą pół kilometra od miejsca eksplozji. Wokół niego pracują wszystkie służby. Nikt nie jest przepuszczany dalej, samochody kierowane są na objazdy.